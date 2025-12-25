محافظ الدقهلية يتفقد موقع حادث انفجار أنبوبة غاز بالمنصورة

أصيب منذ قليل سيدة وشاب جراء انفجار أنبوبة غاز، بالإضافة إلي نشوب حريق.

على جانب تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطار من شرطة النجدة، يفيد بنشوف حريق داخل عقار بشارع الدبوسي متفرع من شارع عبده معروف بمدينة المنصورة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة دينا .م ٤٧ عام بحروق مختلفة، ومحمد .ك ٢١ عام بكسر في الساق اليسري، وتم نقل المصابين الي مستشفي منصورة الدولي.

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية موقع الحادث.