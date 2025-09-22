إحالة 9 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية ببلبيس ومشتول السوق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزي بلبيس ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ٤ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية نبتيت التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق كذلك عدم تواجد ٢ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

كما تبين عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.