مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

شهدت أكاديمية الشرطة مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث اللواء محمد صلاح محمد مصطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء السابق بعنوان "الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية"، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات الأمن والقانون والاقتصاد.

تكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد إبراهيم فرج، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سابقاً، ومستشار رئيس الأكاديمية، مشرفاً وعضواً واللواء الدكتور مصطفى إبراهيم العدوي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الشرطة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ سابقاً، عضواً والعميد الدكتور نبيل محمد العزازي، من قطاع الأمن الوطني، وأستاذ القانون الدولي العام بكلية الشرطة، عضواً والدكتورة أميرة سمير تاوضروس، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، عضواً.

تناولت الرسالة الدور الحيوي للتقنيات الحديثة في تأمين المنافذ البحرية المصرية، حيث ركزت على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات المشفرة، وأنظمة المراقبة الإلكترونية في تعزيز الحماية والتصدي لمختلف المخاطر مثل حوادث الشحن، الأضرار التي قد تلحق بالبضائع، والتهديدات الإرهابية.

كما أكدت الدراسة على أهمية توظيف البيانات والتحليلات الدقيقة لدعم قرارات التأمين، وتطوير منظومات متابعة حركة السفن والوقاية من المخاطر المحتملة، بما ينعكس إيجابياً على دعم التجارة الدولية وترسيخ دور الموانئ المصرية كمحور إقليمي ودولي.

وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة بما قدمه الباحث من جهد علمي متميز وإضافة عملية تعزز من منظومة الأمن البحري، مؤكدين أن ما طرحته الرسالة من توصيات يمكن أن يسهم بشكل فعّال في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الموانئ المصرية.