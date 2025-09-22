حادث تصادم عنيف.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بالعوايد شرقي الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين سيارتي أجرة “ميكروباص” على أحد الطرق السريعة بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية.

وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثمان إلى المشرحة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغ يفيد اصطدام ميكروباصين ببعضهما بمحور المحمودية منطقة العوايد بالإسكندرية.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة فتاة وإصابة 7 أشخاص، بينهم أب ونجله.

جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و المتوفيه الي مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.