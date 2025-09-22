صحة الشرقية: تطعيم 521 ألف طالب مع بداية العام الدراسي ضد الإلتهاب السحائي| صور

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والإدارات الصحية بالمحافظة، قامت بجهود مكثفة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، وذلك تزامناً مع أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٢١٦٥٤ طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم ١٨٠٠٣٩ طالب بمدارس الحضر وعدد ٣٤١٦١٥ طالب بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم ٣٧٥٧٢٠ طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، منهم ٩٨٢٢٠ طالب بمدارس الحضر وعدد ٢٧٧٥٠٠ طالب بمدارس الريف بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، وتم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة علي الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت بالمرور المكثف علي كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة وزارة الصحة الوقائية، للتأكد من ترك المسافات بين كل طالب وآخر، والتأكد من التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة أي أمراض معدية.