بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
صحة الشرقية: تطعيم 521 ألف طالب مع بداية العام الدراسي ضد الإلتهاب السحائي| صور

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن  الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والإدارات الصحية بالمحافظة، قامت بجهود مكثفة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، وذلك تزامناً مع أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٢١٦٥٤ طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم ١٨٠٠٣٩ طالب بمدارس الحضر وعدد ٣٤١٦١٥ طالب بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم ٣٧٥٧٢٠ طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، منهم ٩٨٢٢٠ طالب بمدارس الحضر وعدد ٢٧٧٥٠٠ طالب بمدارس الريف بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، وتم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة علي الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت بالمرور المكثف علي كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة وزارة الصحة الوقائية، للتأكد من ترك المسافات بين كل طالب وآخر، والتأكد من التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة أي أمراض معدية.

