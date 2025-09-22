إزالة 58 حالة تعدٍ وبناء مخالف على أراضي أملاك الدولة على مساحة 13 ألف م2 بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي، وأن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال يومين، أسفرت عن تنفيذ 58 حالة إزالة بنطاق مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر.

وقد شملت الحملات إزالة 53 حالة تعدٍ بمركز ومدينة البدرشين على أراضٍ تتبع ولاية الآثار وحماية النيل، على مساحة إجمالية قدرها 13,700 م².

كما تضمنت الحملات 5 حالات إزالة بقرية وردان وبمنطقة غرب الرياح بالوحدة المحلية بأبو غالب بمركز منشأة القناطر، تمثلت في تعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانٍ من الطوب والخرسانة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق القانون والحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الساعة لإزالة أي تعديات جديدة ومنع عودتها مرة أخرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

ويُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كان قد قام مؤخرًا بتسليم 20 عقد تقنين للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين للأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، خلال احتفالية أُقيمت بديوان عام المحافظة.