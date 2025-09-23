قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

76 مخالفة تموينية في حملات رقابية مكثفة بالقاهرة

شريف فاروق
شريف فاروق
محمد صبيح

شنت مديرية التموين بالقاهرة حملات رقابية موسعة على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 76 مخالفة تموينية، بينها 63 محضرًا لمخابز بلدية، شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات والبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 13 محضرًا بالأسواق تنوعت بين عرض سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من التسعيرة، وعرض سلع منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، تمثلت في:

15 شيكارة دقيق بإجمالي 750 كجم.

50 باكيتة سكر بإجمالي 500 كجم.

50 كرتونة مكرونة بإجمالي 1000 كيس.

200 بستيم كمبروسور سكانيا.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن المديرية تكثف من تواجدها الرقابي بالأسواق والمخابز والمحال العامة والمنافذ التموينية والسياحية، لضمان استقرار الحالة التموينية ومنع أي تجاوزات، مشددًا على استمرار الحملات بشكل يومي لحماية المواطنين وضبط السوق.
 

