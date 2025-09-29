قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025

محمد غالي

يشهد برنامج تكافل وكرامة إقبالا متزايدا من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر أكتوبر 2025، حيث يمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجا مثل الأسر محدودة الدخل، كبار السن، الأرامل، المطلقات، ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة. 

ويأتي البرنامج في إطار جهود الدولة لتقليل نسب الفقر وتحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 اعتبارا من يوم 15 سبتمبر 2025، من خلال عدة قنوات لتسهيل الصرف وتجنب التكدس. 

وتشمل طرق الصرف مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي. 

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 19680 لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المستفيدين.

صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2025

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للاستفادة من البرنامج، إلى جانب موانع تمنع بعض الحالات من الصرف. 

من أبرز هذه الموانع امتلاك أرض زراعية نصف فدان فأكثر أو تأجير فدان فأكثر، امتلاك عقارات بخلاف محل السكن أو محل تجاري، امتلاك 3 رؤوس ماشية فأكثر بغرض التجارة، أو العمل بأجر منتظم في القطاعين العام أو الخاص مع اشتراك تأميني. 

كذلك يستبعد من يتجاوز دخله الشهري كأسرة من 4 أفراد مبلغ 1600 جنيه، ومن يمتلك مشروعا خاصا أو شراكة تجارية، أو يحصل على معاش تقاعدي بقيمة 500 جنيه فأكثر. 

وتشمل الموانع أيضا السفر بغرض العمل خارج البلاد، امتلاك سيارة أو جرار أو توك توك أو معدات ثقيلة، دفع مصاريف مدرسية تزيد عن 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، الحصول على دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه فأكثر شهريا، أو مرور أقل من 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

أما خطوات الاستعلام عن موقف الدعم فتتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (tk.moss.gov.eg)، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في خانة الاستعلام والضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر النتيجة مباشرة إما بقبول الطلب، أو قيده تحت المراجعة، أو رفضه مع توضيح سبب الرفض. 

تكافل وكرامة أكتوبر 2025

وفي حالة الرفض، يمكن للمتقدم تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع بإدخال الرقم القومي وتحميل المستندات المطلوبة ليتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

وتحدد معايير القبول في البرنامج بناء على بحث الحالة الاجتماعية والدخل، بحيث تكون الأسرة تحت خط الفقر، دون امتلاك دخل ثابت من وظيفة حكومية أو نشاط تجاري، مع الالتزام بحضور الأبناء للمدارس، وألا يكون للمتقدم معاش حكومي أو تأميني.

وبالنسبة لقيمة الدعم المقرر لشهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 25%، فتتراوح بين 750 و1000 جنيه للأسر المكونة من فرد حتى 3 أفراد، فيما يحصل كبار السن وذوو الإعاقة على دعم يتراوح بين 650 و900 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأسرة الكاملة إلى 1050 جنيها.

بهذا تواصل وزارة التضامن الاجتماعي دعمها للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر برامج موجهة تستند إلى معايير واضحة وشفافة.

