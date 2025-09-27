وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على أنه لا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية، كما لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم دول المنطقة بالأمن.

سيناريوهات للتهجير القسري

وأكد وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة وحماية المدنيين، مشددا على رفض أي سيناريوهات للتهجير القسري.

وثمن الدكتور بدر عبد العاطي التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.

رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار

وأكد وزير الخارجية خلال على استعداد مصر للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، لافتا إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.