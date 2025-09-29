يبحث المواطنون عن أسعار السجائر اليوم في مصر 29 سبتمبر 2025، والتي شهدت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد رصد قيام بعض التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت برفع الأسعار عن المستويات الرسمية المحددة من الشركات المنتجة والموزعين المعتمدين.

أسعار السجائر في مصر

أسعار السجائر اليوم في مصر 29 سبتمبر 2025

وفيما يلي نستعرض أحدث الأسعار الرسمية للسجائر المحلية والمستوردة كما أعلنتها الشركات.

أسعار منتجات شركة فيليب موريس

HEETS Selections التبغ المسخن: 76 جنيها.

HEETS Dimensions التبغ المسخن: 80 جنيها.

TEREA Capsules التبغ المسخن: 69 جنيها.

مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيها.

إل آند إم LM: 76 جنيها.

ميريت Merit: 105 جنيهات.

مارلبورو Marlboro: 97 جنيها.

أسعار منتجات شركة المنصور الدولية للتوزيع

سجائر تايم (أحمر – أزرق – سيلفر): 53 جنيها.

تايم شبفت (أحمر – أزرق): 53 جنيها.

دافيدوف (كلاسيك – جولد – وايت – سليمز): 97 جنيها.

أسعار منتجات شركة أدخنة النخلة

كامل أكتيفت: من 68 إلى 76 جنيها.

كامل أزرق: من 65 إلى 73 جنيها.

كامل أصفر: من 65 إلى 73 جنيها.

وينستون كاستر: من 60 إلى 67 جنيها.

وينستون اكسبند: 67 جنيها.

وينستون أزرق: من 60 إلى 67 جنيها.

وينستون سيلفر: من 60 إلى 67 جنيها.

أسعار منتجات الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)

كليوباترا ماتوسيان سوبر: 44 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيها.

كليوباترا بلاك: 44 جنيها.

كليوباترا بوكس: 44 جنيها.

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيها.

كليوباترا سوبر: 44 جنيها.

كليوباترا بوسطن وبلمونت: 44 جنيها.

كليوباترا مونديال سويتش منتول: 44 جنيها.

أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين

وبحسب القرارات الأخيرة، فقد تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

بالنسبة للأصناف المصنعة محليا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيها، أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيها.

الأصناف المحلية التي يتراوح سعرها بين أكثر من 38.88 جنيها وحتى 56.44 جنيها، جرى رفع الحد الأدنى لسعر بيعها إلى 48 جنيها، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى 69 جنيها.

السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيها، تم تثبيت الحد الأقصى لسعر بيعها عند 69 جنيها.

أما الأصناف المحلية أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيها، فقد تم تحديد الحد الأقصى لبيعها عند 69 جنيها أيضا.

كما نص القرار على رفع الحدين الأدنى والأقصى لهذه الفئات بنسبة 12% سنويا، لمدة ثلاث سنوات متتالية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، ما يعني أن أسعار السجائر مرشحة للزيادة التدريجية بشكل منتظم خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا السياق، أكدت شركة فيليب موريس مصر ضرورة التزام التجار والموزعين بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الشركات المنتجة، مشيرة إلى أن الأسعار يتم توضيحها بوضوح على عبوات المنتجات عبر رمز الاستجابة السريع «QR Code» الذي جرى اعتماده منذ عام 2022 كآلية لضمان الشفافية وبناء الثقة مع المستهلك.