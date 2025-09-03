تحذير عاجل للمصريين المسافرين .. سنغافورة تجرّم حيازة السجائر الإلكترونية

يهيب قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالمواطنين المصريين المسافرين إلى دولة سنغافورة، ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المحلية، وذلك في ضوء ما أعلنته السلطات السنغافورية مؤخرًا من تجريم كامل لحيازة أو استخدام السجائر الإلكترونية (Vape) بكافة أنواعها.

وأكدت السلطات السنغافورية أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة، تشمل فرض غرامات مالية باهظة وقد تصل إلى عقوبة الحبس. كما شددت على تكثيف إجراءات التفتيش في المطارات والمنافذ الحدودية لضبط أي محاولات لحيازة هذه السجائر، نظرًا لاحتوائها على مواد ضارة قد تُصنف ضمن المواد المخدرة، فضلًا عن مخاطرها الصحية الجسيمة.

ويؤكد القطاع أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق المسافر وحده، مشددًا على أن شركات الطيران لا تتحمل أي التزامات في حال مخالفة القوانين المحلية لدولة سنغافورة.

ويدعو قطاع الهجرة بوزارة الخارجية جميع المصريين المسافرين إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام الصارم بالتعليمات، تجنبًا للتعرض لأي مساءلة قانونية أو عقوبات.