ضبط 107 آلاف عبوة سجائر بدون فواتير بأسيوط قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عاملين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبحوزتهما أكثر من 107 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع، جميعها بدون فواتير رسمية.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها وطرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجاري.