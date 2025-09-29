إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

يبحث المواطنون في مصر عن موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025، وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة كونها ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، التي أعادت للأمة المصرية والعربية العزة والكرامة، وهو ما يجعلها محطة وطنية بارزة.

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

وتحل إجازة شهر 6 أكتوبر 2025، هذا العام يوم الاثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر، لتكون آخر الإجازات الرسمية قبل نهاية العام.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة القرار الرسمي بشأن موعد الإجازة، حيث جرت العادة منذ عدة سنوات على ترحيل العطلات الرسمية الواقعة في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي لها، وذلك بهدف منح الموظفين عطلة ممتدة.

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

ووفقا لهذه الآلية، من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر من يوم الاثنين 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر، لتتواصل العطلة حتى السبت 11 أكتوبر، على أن يستأنف العمل والدراسة يوم الأحد 12 أكتوبر 2025.

وتشمل الإجازة الرسمية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن البنوك والمدارس والجامعات، باعتبارها عطلة مدفوعة الأجر بالكامل.

يستحق الموظف أجرا كاملا عن أيام العطلات الرسمية

وبحسب قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف الحكومي أجرا كاملا عن أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية تشغيله إذا اقتضت الضرورة، على أن يمنح أجرا مضاعفا أو يوم راحة بديل.

وينطبق الأمر ذاته على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، حيث تعتبر هذه الإجازة حقا أصيلا لهم، مع تعويض العامل الذي يستدعى للعمل خلالها بأجر مضاعف.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع فعاليات رسمية وشعبية تشهدها مختلف المحافظات، حيث تنظم القوات المسلحة عروضا عسكرية وفنية لإحياء الذكرى، إلى جانب ندوات تثقيفية في المدارس والجامعات لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات أكتوبر.

تخصص وسائل الإعلام تغطية موسعة

كما تخصص وسائل الإعلام تغطية موسعة لإبراز الدور البطولي الذي لعبه أبناء القوات المسلحة في استرداد الأرض والكرامة.

ويعد شهر أكتوبر من أحب الشهور، فهو يحمل ذكرى النصر والعبور، ويجسد معاني التضحية والفداء التي ستظل مصدر فخر للأجيال المتعاقبة، بينما تمنح الإجازة الرسمية العاملين والطلاب فسحة زمنية للراحة وقضاء أوقات عائلية ممتدة، في وقت تظل فيه الذكرى الوطنية محور احتفال واعتزاز لا ينقطع.