موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في مصر.. عطلة وطنية ينتظرها العاملون بالقطاعين العام والخاص

تكتسب الإجازات الرسمية في مصر طابعًا خاصًا لدى المواطنين، إذ تمثل فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن أجواء العمل والدراسة، فضلًا عن ارتباط بعضها بمناسبات وطنية خالدة تحمل في طياتها معاني العزة والانتصار. وتعد إجازة 6 أكتوبر واحدة من أهم هذه المناسبات، حيث تحيي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 التي استعادت فيها مصر كرامتها وأرضها، لتظل هذه الذكرى محفورة في وجدان كل مصري وعربي باعتبارها ملحمة وطنية استثنائية. ومع اقتراب الموعد، يترقب ملايين الموظفين والطلاب معرفة تفاصيل العطلة التي تُعد آخر إجازة رسمية خلال عام 2025.

أهمية إجازة 6 أكتوبر

تُعد إجازة 6 أكتوبر ذكرى وطنية غالية لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت العزة والكرامة للأمة المصرية والعربية. وفي هذا السياق، تحرص مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام على إحياء الذكرى سنويًا من خلال فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تبرز التضحيات التي قدّمها أبناء القوات المسلحة لاسترداد الأرض والكرامة. وتمثل هذه الإجازة فرصة لتجديد الفخر بما حققه الجيش المصري في تلك المعركة التي غيرت موازين القوى في المنطقة وأثبتت قدرة الإرادة الوطنية على تحقيق المستحيل.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في مصر للقطاعين العام والخاص



يتصدر موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 اهتمام عدد كبير من العاملين في الدولة، حيث ينتظر الموظفون بفارغ الصبر الحصول على قسط من الراحة قبل مواصلة العمل مرة أخرى. ومن المنتظر أن يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك والمدارس والجامعات، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الانتصار.

ومن المتوقع أن يحل موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر، إلا أن تحديد اليوم الرسمي للعطلة لا يزال في انتظار البيان الحكومي الرسمي.

هل سيتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر؟

وفقًا للآلية التي أقرتها الحكومة المصرية منذ سنوات، يتم ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من الأسبوع نفسه إذا وقعت في منتصف الأسبوع، وذلك لتوحيد العطلات الأسبوعية ومنح المواطنين عطلة طويلة متصلة.

وبناءً على ذلك، فمن المرجح ترحيل إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الأسبوع نفسه، لتكون عطلة رسمية متواصلة لمدة ثلاثة أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة للاستمتاع بإجازة أطول.

الأجر خلال يوم الإجازة

تُعد إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر بالكامل، وفي حال التزام أي موظف بالعمل في هذا اليوم، فإنه يستحق – وفقًا لقانون العمل – الحصول على أجره الأساسي مضاعفًا أو تعويضه بيوم راحة بديل، مما يضمن حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

موعد الإعلان الرسمي عن الإجازة

حتى الآن، لم يُصدر مجلس الوزراء أي بيان رسمي بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي، بينما يُنتظر أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانب آخر، ستتولى وزارة العمل إصدار بيان مماثل لتحديد موعد الإجازة للعاملين في القطاع الخاص، فيما سيعلن البنك المركزي المصري تعليماته بشأن مواعيد العطلة للقطاع المصرفي، بما يشمل البنوك العامة والخاصة وفروعها.

آخر إجازة رسمية في عام 2025

تجدر الإشارة إلى أن إجازة 6 أكتوبر 2025 تعد آخر عطلة رسمية في هذا العام، إذ لا توجد أي إجازات أخرى حتى نهاية ديسمبر المقبل. ومع بداية عام 2026، سيكون المصريون على موعد مع إجازات رسمية متقاربة خلال شهر يناير، تبدأ بعطلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، تليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ما يضفي أجواء احتفالية على بداية العام الجديد.

بين الفخر بالذكرى الوطنية العزيزة والتطلع إلى عطلة مستحقة، تتواصل حالة الترقب لموعد إجازة 6 أكتوبر 2025، التي تمثل فرصة للتأمل في دروس الماضي واستشراف مستقبل أفضل، وتجديد العهد بحماية الوطن وصون كرامته.