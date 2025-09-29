قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في مصر.. عطلة وطنية ينتظرها العاملون بالقطاعين العام والخاص

اجازة 6 أكتوبر
اجازة 6 أكتوبر
إسراء عبدالمطلب

تكتسب الإجازات الرسمية في مصر طابعًا خاصًا لدى المواطنين، إذ تمثل فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن أجواء العمل والدراسة، فضلًا عن ارتباط بعضها بمناسبات وطنية خالدة تحمل في طياتها معاني العزة والانتصار. وتعد إجازة 6 أكتوبر واحدة من أهم هذه المناسبات، حيث تحيي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 التي استعادت فيها مصر كرامتها وأرضها، لتظل هذه الذكرى محفورة في وجدان كل مصري وعربي باعتبارها ملحمة وطنية استثنائية. ومع اقتراب الموعد، يترقب ملايين الموظفين والطلاب معرفة تفاصيل العطلة التي تُعد آخر إجازة رسمية خلال عام 2025.

أهمية إجازة 6 أكتوبر

تُعد إجازة 6 أكتوبر ذكرى وطنية غالية لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت العزة والكرامة للأمة المصرية والعربية. وفي هذا السياق، تحرص مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام على إحياء الذكرى سنويًا من خلال فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية تبرز التضحيات التي قدّمها أبناء القوات المسلحة لاسترداد الأرض والكرامة. وتمثل هذه الإجازة فرصة لتجديد الفخر بما حققه الجيش المصري في تلك المعركة التي غيرت موازين القوى في المنطقة وأثبتت قدرة الإرادة الوطنية على تحقيق المستحيل.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في مصر للقطاعين العام والخاص
 

يتصدر موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 اهتمام عدد كبير من العاملين في الدولة، حيث ينتظر الموظفون بفارغ الصبر الحصول على قسط من الراحة قبل مواصلة العمل مرة أخرى. ومن المنتظر أن يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك والمدارس والجامعات، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الانتصار.

ومن المتوقع أن يحل موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر، إلا أن تحديد اليوم الرسمي للعطلة لا يزال في انتظار البيان الحكومي الرسمي.

هل سيتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر؟

وفقًا للآلية التي أقرتها الحكومة المصرية منذ سنوات، يتم ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من الأسبوع نفسه إذا وقعت في منتصف الأسبوع، وذلك لتوحيد العطلات الأسبوعية ومنح المواطنين عطلة طويلة متصلة.

وبناءً على ذلك، فمن المرجح ترحيل إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الأسبوع نفسه، لتكون عطلة رسمية متواصلة لمدة ثلاثة أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة للاستمتاع بإجازة أطول.

الأجر خلال يوم الإجازة

تُعد إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر بالكامل، وفي حال التزام أي موظف بالعمل في هذا اليوم، فإنه يستحق – وفقًا لقانون العمل – الحصول على أجره الأساسي مضاعفًا أو تعويضه بيوم راحة بديل، مما يضمن حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

موعد الإعلان الرسمي عن الإجازة

حتى الآن، لم يُصدر مجلس الوزراء أي بيان رسمي بشأن موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي، بينما يُنتظر أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانب آخر، ستتولى وزارة العمل إصدار بيان مماثل لتحديد موعد الإجازة للعاملين في القطاع الخاص، فيما سيعلن البنك المركزي المصري تعليماته بشأن مواعيد العطلة للقطاع المصرفي، بما يشمل البنوك العامة والخاصة وفروعها.

آخر إجازة رسمية في عام 2025

تجدر الإشارة إلى أن إجازة 6 أكتوبر 2025 تعد آخر عطلة رسمية في هذا العام، إذ لا توجد أي إجازات أخرى حتى نهاية ديسمبر المقبل. ومع بداية عام 2026، سيكون المصريون على موعد مع إجازات رسمية متقاربة خلال شهر يناير، تبدأ بعطلة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، تليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ما يضفي أجواء احتفالية على بداية العام الجديد.

بين الفخر بالذكرى الوطنية العزيزة والتطلع إلى عطلة مستحقة، تتواصل حالة الترقب لموعد إجازة 6 أكتوبر 2025، التي تمثل فرصة للتأمل في دروس الماضي واستشراف مستقبل أفضل، وتجديد العهد بحماية الوطن وصون كرامته.

أكتوبر اجازة 6 أكتوبر 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

قمة نكنى

إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

لقاء اليوم

مدبولي: قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد