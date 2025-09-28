الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

تعقد لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، تحت مسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وفقا لتوصيف مقدميه.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، يأتي استئناف النقاش بعد تأجيل دام أسبوعين، بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، الذي عبر عن مخاوف من أن يؤثر القانون سلبا على سلامة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، لا سيما مع بدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وكانت النائبة ليمور سون هار ميليش، من حزب "عوتسما يهوديت"، قد تقدمت بمشروع القانون، الذي سبق أن رُفض مرارًا في الكنيست، سواء لأسباب سياسية تتعلق بمعارضة داخل الائتلاف الحاكم، أو خشية أن يعرقل الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.