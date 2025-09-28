قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
أخبار البلد

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 يحظى باهتمام كبير من قبل الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، لكونها الإجازة الرسمية الأقرب والأخيرة في سنة 2025.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2025

شهر أكتوبر يتضمن 10 أيام متمثلة في يوم إجازة 6 أكتوبر 2025، إضافة إلى 9 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهي على النحو الآتي:

الجمعة 3 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 4 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة 6 أكتوبر

الجمعة 11 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 12 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025

يحتفل المصريون هذا العام في 6 أكتوبر، بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، والذي يوافق 6 أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيلها ليوم الخميس 9 أكتوبر وتمتد إلى السبت 11 أكتوبر 2025.

كما يحصل طلاب المدارس والجامعات في هذه المناسبة الوطنية المهمة، ويحصل العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر خلال هذه الإجازة.

ذكرى نصر أكتوبر

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس

وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء، لكن من المرجح وفق النهج المعتاد أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر، وذلك لتجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع ومنح الموظفين عطلة أطول.

لماذا تحتفل مصر بذكرى 6 أكتوبر

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الـ 52 لحرب 6 أكتوبر، التي بدأت يوم السبت 6 أكتوبر 1973 الموافق 10 رمضان 1393، حين شن الجيشان المصري والسوري هجومًا مباغتًا على القوات الإسرائيلية، وانتهت يوم 24 أكتوبر باتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن استعادت مصر أرض سيناء.

نصر أكتوبر

من يستفيد من إجازة 6 أكتوبر

وتُمنح إجازة 6 أكتوبر للعاملين في: 

- الوزارات والمصالح الحكومية

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

- القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

إجازة 6 أكتوبر 2025

- المدارس والجامعات (وفق قرارات وزارتي التعليم والتعليم العالي)

- البنوك (بقرار لاحق من البنك المركزي)

6 أكتوبر إجازة 6 أكتوبر موعد إجازة 6 أكتوبر موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2025 لماذا تحتفل مصر بذكرى 6 أكتوبر هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس إجازة 6 أكتوبر 2025

