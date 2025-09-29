لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب

منح قانون الخدمة المدنية، العاملين بالجهاز الإداري للدولة حق الحصول على إجازة بدون مرتب في حالات وضوابط محددة، تتيح لهم التفرغ لشؤونهم الخاصة دون أن يؤثر ذلك على مركزهم الوظيفي.



وتخضع الاجازة بدون مرتب لعدة شروط صارمة وذلك لضمان التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، مع مراعاة عدم الإخلال بسير المرافق العامة.



في هذا الصدد، نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.



و لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.



و مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.