تضامن البرلمان: الخدمة المدنية للبنات والمعفيين من التجنيد مطبقة بالفعل

وتقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح برلماني لعمل فترة خدمة مدنية لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات من الجنسين البنات والشباب المعفيين من التجنيد، على أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى الخدمة المدنية لتقويم السلوك.



