عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء

تزايدت تساؤلات المواطنين عن معرفة موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، والتي شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية،كونها الإجازة الرسمية الأقرب والأخيرة في سنة 2025.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025



يحتفل المصريون هذا العام في 6 أكتوبر، بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، والذي يوافق الاثنين القادم 6 أكتوبر 2025.



ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيلها ليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 ، وذلك لتجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع ومنح الموظفين عطلة أطول.



إجازة 6 أكتوبر لموظفي الحكومة

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.



إجازة 6 أكتوبر لموظفي القطاع الخاص

منح قانون العمل الجديد، على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

و للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

فئات محرومة قانونا من إجازة 6 أكتوبر



أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

