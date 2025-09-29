قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
فن وثقافة

الثقافة الجديدة تحتفي بـ 6 أكتوبر.. انتصار متجدد

انتصار اكتوبر
انتصار اكتوبر

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أكتوبر 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "أكتوبر يبقي دائما"، ومما جاء فيه: "لا بد أن تبقي دلالات "أكتوبر" حية في وجداننا، نقاوم من خلالها "آفة النسيان"، مستندين إلى حرب غيرت موازين القوة في المنطقة والعالم، وأعادت للعرب اعتبارهم. هذه المنطقة التي يحاول "العدو" تغيير ملامحها وتغييب الحقائق، بالمزيد من السطو على أراضيها، دون اعتراف منه أو التزام بأي قرارات من المحافل الدولية".


ونطالع في هذا العدد حوار مع الدكتور عادل ضرغام، الذي يقول: نحتاج منظومة جديدة للأنواع الأدبية، حوار: مصطفى القزاز، كما كتب محمد علام في باب "مسرح" "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: 32 عاما من البحث عن الهوية".


واحتفت المجلة بذكرى حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآدب، فكتب عصام ربابي "نجيب محفوظ ظاهرة روائية انطلقت من الحارة إلى جائزة نوبل للآداب"، وسناء الجمل "محفوظ ما بين الحب والغواية والإغراء، ومحمد حسن فايد "لي هاروود في مرآة نجيب محفوظ"، ومحمد عطية محمود "أساتذة نجيب محفوظ، وحاورت تاميران محمود على قطب بعد حصوله على التشجيعية في "أدب نجيب محفوظ".. وقد قال: "أتقاسم الجائزة مع سنوات الكتابة".


كما نقرأ بورتريها أعده صلاح البيلي بعنوان "عبد المتعال الصعيدى.. الأزهري المجدد والباحث المدقق"، وفي باب مقال كتب عمرو الجويلي "مؤلفات الدبلوماسيين: نقلة إبداعية من الكتابة المهنية إلى الأعمال الإبداعية"، ومحمود بركة "مقاومة الآخر وسرديات المنفى"، وأحمد محمد حسن "نحو تفكيك جديد للبنية الموسيقية للشعر العربي". 


أما ملف العدد فجاء بعنوان "رسالة إلى الأجيال الجديدة: أكتوبر.. انتصار متجدد"، إعداد: طارق الطاهر، وكتب فيه محمد نبيل "أبطال أدى لهم العدو التحية العسكرية"، وأحمد فوزي حميدة 'أكتوبر في الثقافة الشعبية"، وجيهان أحمد عمران "مشاركة كلية الآداب في إدارة الأزمات أثناء الحرب"، ويختتم الملف بوثيقة للوزير المثقف يوسف السباعي سعت فيها الوزارة آنذاك إلى تخليد السادس من أكتوبر ثقافيا.


أما الإبداع فتنوع بين المواد القصصية وشعر الفصحى والعامية لباقة من المبدعين هم: أحمد عبد الحميد عجاج، ياسمين الصادق، أحمد نصيب على حسين، مصطفي التركي، سالمة المغربي، هشام فتحي، علاء النادى، حسام الدين يحيى، أحمد حافظ، آية جمال محيي الدين، بهاء الدين رمضان، جابر الزهيرى، حسين محمد خاطر، سعيد إبراهيم زعلوك، سفيان صلاح هلال، شريف رشاد، وفاء بغدادى، أحمد خطاب، كريم الشاوري، مدحت منير، محمد الصاوي محمد، نبيل مصيلحي.


ونقرأ في باب "كتب": "السينما الذكية".. ثورة تكنولوجية في صناعة السينما، وكتب عيد صالح "الخيال والواقع في "غربان لا تأكل الموتى"، وفرج مجاهد عبد الوهاب "القانون الفرنسي".. تأسيس منهجي للرواية المرجعية"، ورضوى الأسود "الحرب ومفهوم البطولة في "منتصف الشمس"، وعاطف محمد عبد المجيد "كل شىء سيرتي: على الشعراء أن يموتوا!"، وفاطمة وهيدي "تراجيديا البطلة غير البطولية في "حافة رطبة"، ومحمود حسانين "الكتابة كبورتريه تقفز شخوصه إلى الواقع"، وأحمد حسن عوض "يوتوبيا الفرد الواحد في «حدث في شارعي المفضل"، وهاني منسي "كل الاحتمالات ممكنة في رواية "كل الأبواب مواربة"، ونبهان رمضان "بين المضر والغائر يقطن "شوك وحيد"، ويختتم هذا الباب بمقال "ديوان وشاعرة: شمس المولي تعبر النهر".


يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائب رئيس التحرير عائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفي القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير حول الرؤية المادية للإنسان

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. الإفتاء تجيب

تصاعد ظاهرة الانتحار بين جنود الاحتلال

مرصد الأزهر: تصاعد ظاهرة الانتحار بين جنود جيش الاحتلال بسبب المشاركة في قتل المدنيين

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

