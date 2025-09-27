وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن حرب غزة.. أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف مفاجأة

أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أنه هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.



وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على أنه لا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية، كما لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم دول المنطقة بالأمن.



وزير الخارجية: مستعدون للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في غزة

ثمن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.



محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي الدولة الوحيدة المستهدفة مما حدث يوم 7 أكتوبر، مردفًا: «اللي حصل دا كله هدفه مصر، وليس 21 دولة عربية أخرى، اللي حصل دا عاوزك تحارب، وهو دا الموضوع من الآخر».



أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب

علق الإعلامي تامر أمين على ما حدث من جانب الكابتن مدحت شلبي تجاه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ قائلا: «اللي عمله مدحت شلبي ما يعملوش إعلامي مبتدئ مش هقول حتى إعلامي لا لسه في سنة أولى كلية إعلام، فمستحيل إنها تيجي من إعلامي خبرة سنين طويلة أمام الشاشات وأمام الإعلام».



أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي

علق الإعلامي أحمد موسى على مشهد انسحاب الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترك المقاعد شاغرة، أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، مردفًا: «المشهد أثناء كلمته دلالة على أنه مبنوذ، دا كان بيتكلم مع الكراسي».



الهدف الرئيسي مصر.. أحمد موسى: إحنا بنحمي حدودنا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الرئيسي مما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 هو الدولة المصرية .



عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إنه إذا عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل بلا اتفاق سينتظره تصعيد كبير وواسع لم يره من قبل.



فتح: لا خطة نهائية لترامب بشأن غزة.. والتفاصيل بيد لقائه مع نتنياهو

أكد الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح، من رام الله، أن هناك عدد كبير من الوثائق التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء ما نشر على وسائل الإعلام أو ما وصل تباعًا لهم، وأنه لا يستطيع أن يؤكد أن هناك خطة نهائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، موضحًا أن الفاصيل سيكون لقاء ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.