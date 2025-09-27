وزير الخارجية: مستعدون للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في غزة

ثمن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة.



وأكد وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعداد مصر للبناء على رؤية ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.



ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.

وعلى جانب آخر؛ وقّع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهى، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

متانة الروابط التاريخية

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات لقاء القمة بين رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقاً بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.