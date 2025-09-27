فتح: لا خطة نهائية لترامب بشأن غزة.. والتفاصيل بيد لقائه مع نتنياهو

أكد الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح، من رام الله، أن هناك عدد كبير من الوثائق التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، سواء ما نشر على وسائل الإعلام أو ما وصل تباعًا لهم، وأنه لا يستطيع أن يؤكد أن هناك خطة نهائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، موضحًا أن الفاصيل سيكون لقاء ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

خطط مستقبلية

وشدد «صيدم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن ما يتداول على وسائل الإعلام بشأن خطط مستقبلية هو أمر مطمئن نوع ما للفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة وإنسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الحياة لشكلها الطبيعي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتابع: «المبادرة الأمريكية بشأن غزة بنودها ليست واضحة بشكل نهائي وعلى الأقل تشكل الحد الأدنى لتأسيس لمستقبل جديد للفلسطينيين، هناك بعض المحاور في المبادرة هي ما يعطي الانطباع بأن مشروع الضم في الضفة الغربية في حكم المنسي، وترامب صرح بانه ليس يسمح لنتيناهو بموضوع الضم».

بنود الخطة الأمريكية

وأوضح أن بنود الخطة الأمريكية بعضها ينذر بخير، مضيفًا: «لكن الشيطان يكمن في التفاصيل والشيطان يمكن في تفاصيل عملية التنفيذ ايضًا».