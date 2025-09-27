حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 65,926 شهيدًا و167,783 مصابًا.

وأوضحت المصادر أن 77 شهيدًا و265 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار الغارات والحصار الذي يفاقم معاناة المدنيين.

وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من ضحايا الحصول على لقمة العيش 17 شهيدًا و89 مصابًا، ليصل إجمالي شهداء هذه الفئة إلى 2,560 وأكثر من 18,703 مصابين.

كما أشارت المصادر إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 13,060 شهيدًا و55,742 مصابًا.

وأضافت المصادر أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.