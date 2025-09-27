قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
أخبار العالم

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

مالي
مالي
قسم الخارجي

ألقى رئيس وزراء مالي، عبد الله مايجا، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم فيها فرنسا بمواصلة دعم الإرهابيين في منطقة الساحل، رغم جهود بلاده لطلب الدعم من مجلس الأمن الدولي.

وقال مايجا: "التزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، طلبت مالي عقد اجتماع لمجلس الأمن في 15 أغسطس 2022 لتقديم أدلة دامغة على دعم فرنسا للأنشطة الإرهابية، إلا أن طلبنا لم يُستجب له حتى الآن، بينما تستمر هذه الأنشطة التخريبية على مختلف المستويات".

ودعا رئيس وزراء مالي المجتمع الدولي إلى ضمان أمن منطقة الساحل، وضمان أن تعود موارد المنطقة بالنفع على شعوبها.

يذكر أن قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وقعوا في سبتمبر 2023 ميثاقًا لتأسيس تحالف الساحل، بهدف إنشاء هيكل دفاعي جماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

مالي تتهم فرنسا دعم الإرهابيين منطقة الساحل الأفريقي الساحل الأفريقي مالي رئيس وزراء مالي عبد الله مايجا

