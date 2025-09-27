مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

ألقى رئيس وزراء مالي، عبد الله مايجا، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم فيها فرنسا بمواصلة دعم الإرهابيين في منطقة الساحل، رغم جهود بلاده لطلب الدعم من مجلس الأمن الدولي.

وقال مايجا: "التزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، طلبت مالي عقد اجتماع لمجلس الأمن في 15 أغسطس 2022 لتقديم أدلة دامغة على دعم فرنسا للأنشطة الإرهابية، إلا أن طلبنا لم يُستجب له حتى الآن، بينما تستمر هذه الأنشطة التخريبية على مختلف المستويات".

ودعا رئيس وزراء مالي المجتمع الدولي إلى ضمان أمن منطقة الساحل، وضمان أن تعود موارد المنطقة بالنفع على شعوبها.

يذكر أن قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وقعوا في سبتمبر 2023 ميثاقًا لتأسيس تحالف الساحل، بهدف إنشاء هيكل دفاعي جماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية.