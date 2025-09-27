قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يرفض طلب واشنطن بتسليم اليورانيوم المخصب بالكامل

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
محمد على

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم "السبت" مطالب الولايات المتحدة الأمريكية لطهران بتسليم اليورانيوم المخصب بأنها “غير مقبولة”، وذلك في ظل ما يلوح في الأفق من عقوبات شاملة من الأمم المتحدة بعد انهيار المحادثات النووية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 60% ارتفع إلى ما يقدر بنحو 440.9 كيلوجرام اعتبارا من 13 يونيو، بزيادة قدرها 32.3 كيلوجرام منذ 17 مايو.

ورغم أن إيران سمحت للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية، قالت القوى الغربية إنها لم تلحظ تقدما كافيا لتبرير تأجيل العقوبات، بعد أسبوع من الدبلوماسية رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلقت القوى الأوروبية آلية "العودة السريعة" قبل شهر، متهمة طهران بالفشل في الامتثال للمتطلبات المتعلقة ببرنامجها النووي - بما في ذلك من خلال التدابير المضادة التي أطلقتها ردا على الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو.

وقال بيزيشكيان للصحفيين في نيويورك اليوم "السبت" إن واشنطن طلبت من طهران التخلي عن كل اليورانيوم المخصب مقابل إعفاءها من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بيزيشكيان للصحفيين في نيويورك قبل مغادرته إلى طهران إن الولايات المتحدة "تريد منا تسليم كل اليورانيوم المخصب لدينا لهم، وفي المقابل سيمنحوننا ثلاثة أشهر" من الإعفاء من العقوبات.

وقال "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وذكر في وقت سابق إن فرنسا قدمت اقتراحا مماثلا، حيث عرضت تأجيلا لمدة شهر واحد فقط.

واضاف: "لماذا نضع أنفسنا في مثل هذا الفخ ونضع حبل المشنقة حول أعناقنا كل شهر؟".

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بالضغط على الأوروبيين حتى لا يقدموا تنازلات.

وأكد بيزيشكيان أن إيران ليس لديها أي نية لتطوير أسلحة نووية، متهما واشنطن وإسرائيل بدلا من ذلك باستخدام الضغوط لمحاولة الإطاحة بالجمهورية .

الرئيس الإيراني الولايات المتحدة المحادثات النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

ترشيحاتنا

شروط استيراد سيارة معاقين من الخارج

شروط استيراد سيارة معاقين من الخارج

صورة ارشيفية

الهيئة الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز ( الامتياز الصحفي )

صورة ارشيفية

التضامن تقرر مضاعفة المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد