رسالة إلى ميلانيا ترامب من الرئيس الأوكراني.. فماذا قال لها؟

وجه الرئيس الأوكراني شكره لأمريكا وزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب على دعمها الكبير.

وعبر الرئيس الأوكراني عن شكره العميق للولايات المتحدة الأمريكية على وقوفها إلى جانب بلاده في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة نُشرت عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نشعر بالدعم الأمريكي، ونشكر شعب الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، على اهتمامهم بأوكرانيا وأطفالنا وشعبنا”.

وأضاف زيلينسكي أن وحدة الصف بين كييف وواشنطن تمثل ضمانة لحماية الأرواح، وتقرّب أكثر من تحقيق السلام والأمن المنشودين.

تستمر الحرب مع روسيا، في ظل تداعيات إنسانية وأمنية على الجانبين، فيما تسعى أوكرانيا لتأكيد شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة كداعم رئيسي لها.

منذ فبراير 2022، وكييف تتلقى دعمًا واسعًا من الولايات المتحدة والغرب.