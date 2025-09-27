جدار المسيّرات الأوروبي والقرض الضخم.. خطوة غير مسبوقة في دعم أوكرانيا

أعلن مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، بعد اجتماع مع وزراء 10 دول أوروبية وأوكرانيا، عن اتفاق لإنشاء "جدار مسيّرات" دفاعي على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

جاء الإعلان في أعقاب سلسلة حوادث جوية شهدتها دول مثل الدنمارك وبولندا ورومانيا وأوضح كوبيليوس أن النظام الدفاعي الجديد سيشمل:

شبكة متكاملة من الرادارات وأجهزة الاستشعار المتطورة.

قدرات متقدمة لاعتراض وتدمير الطائرات المعادية.

حلول فعّالة من حيث التكلفة لمواجهة التهديدات غير المتماثلة.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة مسربة عن خطة لمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 140 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن القرض سيكون بدون فائدة وسيتم تسديده عبر التعويضات المستقبلية من روسيا، مع دعم ألماني واضح وفق تصريحات المستشار ميرتز.

ويهدف التمويل إلى تمكين أوكرانيا من الحفاظ على مرونتها العسكرية لسنوات مقبلة.

من المقرر مناقشة هذه المقترحات في قمة كوبنهاجن الأسبوع المقبل، بهدف إقرارها نهائياً قبل نهاية أكتوبر القادم.