عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إنه إذا عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل بلا اتفاق سينتظره تصعيد كبير وواسع لم يره من قبل.



وأضافت عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

خطاب نتنياهو

مؤكدين على أن خطاب نتنياهو بـالأمم المتحدة كسر قلوبنا ولم يكسر الأمل ونريد عودة كل المحتجزين.



وشددت عائلات المحتجزين: “سنطارد نتنياهو على امتداد كل الأجيال إذا عرقل اتفاق صفقة التبادل”.

الاعتراف بدولة فلسطين

من جانب آخر؛ صرّح الدكتور باولو بيزولو، أستاذ العلاقات الدولية، أن موقف الحكومة الإيطالية من الاعتراف بدولة فلسطين يختلف عن توجهات عدد من الدول الأوروبية الكبرى، حيث قررت كل من إيطاليا وألمانيا الإبقاء على موقفهما الرافض للاعتراف المباشر، مفضلتين التمسك بخيار الحل الدبلوماسي ضمن إطار حل الدولتين.

