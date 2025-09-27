قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة كسر قلوبنا

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن غضبها وحزنها العميق عقب خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جمعية الأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "كسر قلوبنا"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأمل في عودة جميع المخطوفين لا يزال حياً.

في بيانات متفرقة وجهت عائلات الأسرى انتقادات لحدة اللهجة التي اتخذها نتنياهو، واتهمته بأنه "مثل ملك الموت" وأنه عرقل اتفاقات وهاجم الوسطاء الذين حاولوا التوسط لإتمام صفقة تبادل".

وحذرت العائلات من تبعات إرجاع نتنياهو إلى إسرائيل من دون اتفاق تبادل واضح وشامل، قائلة إن "إذا عاد نتنياهو إلى إسرائيل بلا اتفاق سينتظره تصعيد كبير وواسع لم يره من قبل".

وفي لهجة أكثر حدة، أضافت العائلات: "سنطارد نتنياهو على امتداد كل الأجيال إذا عرقل اتفاق صفقة التبادل".

