عائلات الأسرى الإسرائيليين: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة كسر قلوبنا

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن غضبها وحزنها العميق عقب خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جمعية الأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "كسر قلوبنا"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأمل في عودة جميع المخطوفين لا يزال حياً.

في بيانات متفرقة وجهت عائلات الأسرى انتقادات لحدة اللهجة التي اتخذها نتنياهو، واتهمته بأنه "مثل ملك الموت" وأنه عرقل اتفاقات وهاجم الوسطاء الذين حاولوا التوسط لإتمام صفقة تبادل".

وحذرت العائلات من تبعات إرجاع نتنياهو إلى إسرائيل من دون اتفاق تبادل واضح وشامل، قائلة إن "إذا عاد نتنياهو إلى إسرائيل بلا اتفاق سينتظره تصعيد كبير وواسع لم يره من قبل".

وفي لهجة أكثر حدة، أضافت العائلات: "سنطارد نتنياهو على امتداد كل الأجيال إذا عرقل اتفاق صفقة التبادل".