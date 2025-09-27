الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو

سخر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لحظات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما شهده من انسحاب جماعي لممثلي العديد من الدول.

ونشر خامنئي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) صورة لنتنياهو أثناء خطابه، وعلق قائلا: "الكيان الصهيوني هو الأكثر كراهية وعزلة في العالم اليوم"، في إشارة إلى حجم الاحتجاجات الدبلوماسية التي رافقت ظهور نتنياهو على المنصة الأممية.

وجاء خطاب نتنياهو، الذي استمر 41 دقيقة، وسط أجواء مشحونة، إلا أن لحظة خروجه إلى المنصة سرعان ما طغت على فحوى كلمته، بعدما غادر ممثلو عددا كبيرا من الوفود القاعة، احتجاجًا على سياسات حكومته، لا سيما في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وعكست وسائل الإعلام العالمية والعربية هذا المشهد على نطاق واسع، حيث تصدّر خبر انسحاب الدبلوماسيين تغطيات الصحف الكبرى.

وعنونت شبكة CNN تقريرها بـ"انسحب المندوبون خلال خطاب نتنياهو"، دون الإشارة إلى مضمون كلمته، كما أرفقت مقطع فيديو يوثّق لحظة مغادرة السفراء.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، الخطاب بأنه "تحدّي بعد مغادرة العشرات"، مشيرة إلى تفاصيل مثيرة للجدل، مثل الشريط الرمزي (QR Code) الذي ظهر على بدلته.

ونشرت الغارديان البريطانية صورة متحركة (GIF) لمشهد المغادرة الجماعية، وعنونت تغطيتها بأن نتنياهو "وعد في الأمم المتحدة بإنهاء المهمة"، في إشارة إلى تعهّده بالقضاء على حركة حماس.

وفي المقابل، أثارت صحيفة ديلي ميل جدلاً بعد نقلها عن نتنياهو قوله إن "اعتراف الدول الغربية بفلسطين يُظهر أن قتل اليهود مُجدٍ"، في تصريح أثار ردود فعل غاضبة.