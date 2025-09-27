قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الغربية ووزير العمل يزوران المصابين في حادث المحلة ويقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء
الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو
زيلينسكي: أوكرانيا حصلت على منظومة باتريوت من إسرائيل وتم نشرها بالفعل
أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
أخبار العالم

الكيان الأكثر عزلة بالعالم.. خامنئي يسخر من نتنياهو

محمود عبد القادر

سخر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لحظات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما شهده من انسحاب جماعي لممثلي العديد من الدول.

ونشر خامنئي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) صورة لنتنياهو أثناء خطابه، وعلق قائلا: "الكيان الصهيوني هو الأكثر كراهية وعزلة في العالم اليوم"، في إشارة إلى حجم الاحتجاجات الدبلوماسية التي رافقت ظهور نتنياهو على المنصة الأممية.

وجاء خطاب نتنياهو، الذي استمر 41 دقيقة، وسط أجواء مشحونة، إلا أن لحظة خروجه إلى المنصة سرعان ما طغت على فحوى كلمته، بعدما غادر ممثلو عددا كبيرا من الوفود القاعة، احتجاجًا على سياسات حكومته، لا سيما في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وعكست وسائل الإعلام العالمية والعربية هذا المشهد على نطاق واسع، حيث تصدّر خبر انسحاب الدبلوماسيين تغطيات الصحف الكبرى.

وعنونت شبكة CNN تقريرها بـ"انسحب المندوبون خلال خطاب نتنياهو"، دون الإشارة إلى مضمون كلمته، كما أرفقت مقطع فيديو يوثّق لحظة مغادرة السفراء.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، الخطاب بأنه "تحدّي بعد مغادرة العشرات"، مشيرة إلى تفاصيل مثيرة للجدل، مثل الشريط الرمزي (QR Code) الذي ظهر على بدلته.

ونشرت الغارديان البريطانية صورة متحركة (GIF) لمشهد المغادرة الجماعية، وعنونت تغطيتها بأن نتنياهو "وعد في الأمم المتحدة بإنهاء المهمة"، في إشارة إلى تعهّده بالقضاء على حركة حماس.

وفي المقابل، أثارت صحيفة ديلي ميل جدلاً بعد نقلها عن نتنياهو قوله إن "اعتراف الدول الغربية بفلسطين يُظهر أن قتل اليهود مُجدٍ"، في تصريح أثار ردود فعل غاضبة.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بنيامين نتنياهو الجمعية العامة للأمم المتحدة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

لجنة التدريب بالقومي للمرأة تنظم ندوة حول "الحوكمة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"

"الحوكمة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".. ندوة بـ لجنة التدريب بالقومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا ترفيهيًا لفتيات "نورة" بمحافظة الدقهلية

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا ترفيهيًا لفتيات "نورة" بالدقهلية

وزير الصحة

وزير الصحة: خطة توسعية لتوفير وحدات وأسرة رعاية مركزة إضافية

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

