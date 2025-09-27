قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
العيادي: قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بفلسطين وفاء لحق سياسي طال انتظاره

محمد البدوي

قال عبدالغني العيادي، مستشار الاتحاد الأوروبي سابقًا، من باريس، إن اعتراف فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية الكبرى بالدولة الفلسطينية يعد خطوة منطقية وطبيعية بعد عقود من الجهود الإنسانية والسياسية المتواصلة، موضحًا أن القرار يعكس التزامًا بالقانون الدولي والشرعية الأممية في معالجة النزاعات، بدلًا من الاعتماد على منطق القوة والردع الذي تتبناه الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح «العيادي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة الأوروبية تمثل تتويجًا لمسار طويل من النقاشات والتحركات الدبلوماسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن القرار الفرنسي، وإن جاء متأخرًا، يحمل رمزية كبيرة ويُشكل انفراجًا مهمًا في مسار القضية الفلسطينية، إذ يمنح السلطة الفلسطينية دفعة قوية على الساحة الدولية، ويعزز من قدرتها على الدفاع عن حقوق شعبها ومطالبته بالحرية والاستقلال.

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد روسيا.. وعلى الناتو إدراك ذلك

غازي حمد: حماس غير نادمة على هجمات 7 أكتوبر

لوموند: الحكومة الدنماركية في مرمى الانتقادات

لوموند: الحكومة الدنماركية في مرمى الانتقادات

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

