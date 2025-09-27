قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معهد فلسطين للأمن القومي: سرديتنا باتت تهيمن على المشهد الدولي

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن المشهد الدولي بدأ يشهد تحولًا جوهريًا لصالح القضية الفلسطينية، بفعل النضال المتراكم للشعب الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي المشترك، موضحًا أن الرواية الإسرائيلية التي طالما ادعت أنها ضحية المؤامرات لم تعد مقنعة للرأي العام العالمي، فيما باتت السردية الفلسطينية والعربية هي التي تسود.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف الشروف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انتهاء الحرب خلال الفترة المقبلة سيمهد لمعركة جديدة على الساحة الدبلوماسية، يقودها العرب والفلسطينيون من أجل دفع حل القضية الفلسطينية إلى الأمام، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على غزة فقط.

وأشار إلى أن أصعب الملفات التي ستواجه الدبلوماسيين العرب والفلسطينيين هي قضية القدس نظرًا لأبعادها الدينية والاستراتيجية، لافتًا إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات كبيرة في المواقف الدولية، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يشكل محطة مهمة، إذ لم يعد بمقدور ترامب الاستمرار في دعمه غير المشروط لسياسات نتنياهو العدوانية تجاه الفلسطينيين وشعوب المنطقة، بعدما أصبح هناك إدراك دولي بضرورة التحرك الجاد نحو حل عادل للقضية الفلسطينية.

فلسطين غزة القضية الفلسطينية الرواية الإسرائيلية السردية الفلسطينية اللواء حابس الشروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

شروق وفا

بعد قرار اتحاد الشطرنج بإيقاف اللاعبة .. منشور صادم من شروق وفا

الدورة الأساسية لإعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو

اتحاد الجوجيتسو يختتم دورة إعداد لاعبي ومدربي الجوجيتسو بالإسكندرية

الأهلي

الأهلي يواجه إيجل نوار البورندي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد