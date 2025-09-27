أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب

علق الإعلامي تامر أمين على ما حدث من جانب الكابتن مدحت شلبي تجاه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ قائلا: «اللي عمله مدحت شلبي ما يعملوش إعلامي مبتدئ مش هقول حتى إعلامي لا لسه في سنة أولى كلية إعلام، فمستحيل إنها تيجي من إعلامي خبرة سنين طويلة أمام الشاشات وأمام الإعلام».

غير مفهوم وغير مبرر

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديم برنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار»: «غريبة جدا بالنسبالي وعقلي مش مستوعبها، فبالتالي اللي قاله الكابتن مدحت شلبي فيما يتعلق بالكابتن الخطيب ومرضه وموضوع تأشيرة أمريكا اللي ما عرفش ياخدها مش قادر يدخل دماغي، لأنه بالنسبالي غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول».

واستكمل: «أنا أفهم إن ممكن يبقى فيه رغبة إنه ينتقد الكابتن محمود الخطيب، هو حر ومافيش حد معصوم من النقد ومافيش حد معصوم من إبداء الآراء عليه، وكان يطلع يقول اللي هو عاوزه فيما يتعلق ببعض القرارات في مجلس الإدارة وقرارات تغيير المدربين واستقدام بعض اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين».

وأكمل «أمين»: «أولا أنت تعلم من قبلنا أن الخطيب مريض ومش بيدعي المرض، الراجل بقاله سنين طويلة عنده وعكات صحية ومشاكل في الظهر والعنق والديسك، ودا بتأكيد الأطباء والتقارير الطبية هنا ومرة في ألمانيا، فالكلام في التحجج بالمرض غريبة جدا يا كابتن مدحت، خصوصا إننا قولنا إن دا مستقر ومعلوم بالتقارير إنه كمان دخول في النيات».