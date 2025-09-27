بطريقة ساخرة.. خالد الغندور يعلق على أزمة مدحت شلبي ومحمود الخطيب

علق الإعلامي خالد الغندور، على أزمة الإعلامي مدحت شلبي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هو مين صاحب يا نهار ابيض وبيبو وبشير بيبو والجون ومن كثر حبي وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك، وبرافو عليك وده رأيي الذي لا قيمة له".

وأحالت قناة إم بي سي مصر الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق، وقررت إيقاف برنامجه مساء الأنوار على شاشة إم بي سي مصر 2، لحين انتهاء التحقيقات مع فريق عمل البرنامج.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة 2 MBC MASR، وتقديم بلاغ للنائب العام.