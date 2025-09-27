قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
رياضة

بطريقة ساخرة.. خالد الغندور يعلق على أزمة مدحت شلبي ومحمود الخطيب

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على أزمة الإعلامي مدحت شلبي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هو مين صاحب يا نهار ابيض وبيبو وبشير بيبو والجون ومن كثر حبي وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك، وبرافو عليك وده رأيي الذي لا قيمة له".

وأحالت قناة إم بي سي مصر الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق، وقررت إيقاف برنامجه مساء الأنوار على شاشة إم بي سي مصر 2، لحين انتهاء التحقيقات مع فريق عمل البرنامج.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة 2 MBC MASR، وتقديم بلاغ للنائب العام.

خالد الغندور الأهلي مدحت شلبي محمود الخطيب

