مجرم حـ رب.. طاهر النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن وليس الأمم المتحدة
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة

يمنى عبد الظاهر

أحالت قناة إم بي سي مصر الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق، وقررت إيقاف برنامجه مساء الأنوار على شاشة إم بي سي مصر 2، لحين انتهاء التحقيقات مع فريق عمل البرنامج.

وكتب الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على فيس بوك "قناة MBC تعلن إيقاف كابتن مدحت شلبي".

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر.

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدحت شلبي، وما جاء على لسانه بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من كلام ينافي الحقيقة في برنامجه الذي تبثه قناة 2 MBC MASR، وتقديم بلاغ للنائب العام.

الخطيب يشكو مدحت شلبي للنائب العام والأعلى للإعلام 

وأشار النادي الأهلي في بيان رسمي إلى أن النادي قرر كذلك تقديم شكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي مدحت شلبي بعد تصريحاته الأخيرة عن الخطيب.

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

لزيادة المشاهدات.. بلوجر يستعين بصديقة ويصوران فيديو مدعيان أنهما داخل حجز قسم شرطة

تفاصيل واقعة تصوير شخص أثناء سرقته توك توك بالقليوبية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارات ميكروباص تسير بدون لوحات بالإسكندرية

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

