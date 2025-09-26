مدحت شلبي: مستر جيمي يوجه الرأي العام بشكل ممنهج

وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة خاصة إلى «مستر جيمي» على خلفية أزمته الأخيرة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا رفضه أسلوب توجيه الرأي العام بشكل مُمنهج.



وقال شلبي خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر 2»:"رسالتي لمستر جيمي وصناعة التوجه.. ده أمر غير طبيعي إننا نوجّه الناس لرأي واحد بعينه".



وأضاف شلبي أنه لم يقصد مطلقًا الإساءة إلى الكابتن محمود الخطيب أو التطرق لمرضه:"أنا لم أتحدث عن مرض الخطيب، بالعكس.. أنا نفسي مررت بوعكة صحية في فترة سابقة، وكل الناس ممكن تمر بظروف صحية صعبة".



وختم شلبي تصريحاته مؤكدًا احترامه للخطيب ومكانته، مشددًا على أن الخلافات يجب أن تبقى في إطارها بعيدًا عن استغلال الحالات المرضية.