سبب غياب ثنائي الأهلي السابق عن حلقة مدحت شلبي

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، استبعاد ثنائي الأهلي السابق محمد بركات وشريف عبدالفضيل، من حلقة اليوم لبرنامجه «يا مساء الأنواء» على قناة «إم بي سي مصر 2».

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه التليفزيوني المذاع على شاشة «إم بي سي مصر 2«: «قولنا نرفع الحرج عن نجوم النادي الأهلي ربما الجمهور يزعل شوية».

وكان من المقرر أن يحل بركات وشريف عبدالفضيل ضيوفا على شلبي في حلقة اليوم من البرنامج، رفقة ثنائي الزمالك السابق جمال حمزة ومدحت عبدالهادي، حسبما أعلن القناة عبر حساباتها الرسمية، لكن ثنائي الأهلي غاب عن الحلقة على خلفية أزمة التصريحات الأخيرة لمدحت شلبي تجاه الخطيب.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي خلفته حلقة الأمس من برنامج «شلبي» والذي وجه خلالها انتقادات للخطيب وذكر ما وصفه بـ«وقائع» قائلا إن «رئيس الأهلي لجأ فيها لإظهار مرضه لوسائل الإعلام من أجل تخفيف الضغط والانتقادات بعد الإخفاقات»، على حد تعبيره.