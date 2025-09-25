زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي متمسك حتى الأن بالمشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك مساء الإثنين المقبل في مسابقة الدوري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن زيزو بيتدرب يوميًأ على 3 فترات ويتابع مع طبيب الأهلي ومع طبيب اخر خارج النادي في محاولة منه للعودة إلى التدريبات الجماعية قبل مران الأحد.

وتابع، أن أحمد جاب الله طبيب الأهلي أكد لزيزو على صعوبة لحاقه بالمباراة ولكن مع تمسك زيزو بالمشاركة في المباراة والمقاتلة في التدريبات الفردية وجلسات العلاج الطبيعي، وعده الطبيب بخضوعه لأشعة السبت المقبل لمعرفة ما وصلت إليه إصابته ومن ثم سيتم تحديد موقفه النهائي قبل المران الختامي يوم الأحد المقبل.

وواصل، زيزو بدأ تدريبات الجري حول الملعب اليوم وهو مؤشر جيد جدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل القمة ضد الزمالك.