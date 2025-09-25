غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن غيابات الزمالك المحتملة عن مباراة الأهلي المقبلة في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: الزمالك حالياً في وضعية شبه مكتملة من حيث جاهزية اللاعبين لمباراة القمة، وكل العناصر الأساسية تقريباً جاهزة وسليمة من الإصابات أو الإيقافات، وهذا منح نوع من الاطمئنان للجهاز الفني.

وأضاف: الاستثناء الوحيد هو محمد شحاتة، والذي ما زال يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: اللاعب بالفعل غاب عن مباراة الجونة بسبب عدم اكتمال شفاؤه بشكل كامل، وعلى الرغم من محاولاته وجهوده في التأهيل، إلا إن الجهاز الطبي أكد إن مشاركته في القمة صعبه جدا.