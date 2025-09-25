النحاس يستقر على حارس مرمى الأهلي في مباراة القمة

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي استقر على حارس مرمى الفريق خلال مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن عماد النحاس تناقش مع مساعديه عن مباراة القمة وتم حسم الأمور بمشاركة محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وشدد، كما طلب عماد النحاس من جهازه المعاون تجهيز اللاعبين بالكامل للمشاركة في المباراة بعيدًا عن المصابين مع تأجيل موقف زيزو لحين خضوعه لفحوصات طبية يوم السبت.

واختتم، طالب النحاس معاونيه بتوصيل معلومة لكل اللاعبين بأن التشكيل لم يتم حسمه ولت يحسمه إلا بمران يوم الأحد والكل لديه فرصة للمشاركة في المباراة وهذا يتوقف على أداء اللاعبين في التدريبات.