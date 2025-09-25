قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
رياضة

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

إسلام مقلد

أكد الإعلامي مدحت شلبي احترامه الكامل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولكل رؤساء الأندية المصرية، مشددًا على أن هدفه دائمًا هو تهدئة الأجواء الكروية وعدم إثارة الجماهير.

وقال شلبي خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "أؤكد احترامي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولا يمكن أن أخوض في حياته الشخصية، فهو أسطورة كبيرة، ونحن نحترم كل رؤساء الأندية، حديثي كان في مبدأ عام عن ضرورة تهدئة الأجواء والارتقاء بالكرة المصرية، وليس الهدف زيادة شأن أحد أو التقليل من أحد".

وأضاف: "الموضوع ليس موضوع تأشيرة كما فهم البعض، القضية أكبر من ذلك بكثير، وكان مجرد نموذج أردت من خلاله التأكيد على ضرورة عدم دغدغة مشاعر الجماهير، الناس تحب الكابتن الخطيب وندعو له بالصحة، والغرض من الفقرة السابقة كان توجيه رسالة عامة لتهدئة الرأي العام".

وكشف شلبي: "الكابتن محمود الخطيب سبق وأعلن أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، وحتى الآن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، فهذا شأن يخص الجمعية العمومية فقط في النهاية، الخطيب اسم كبير وعلى رأسنا جميعًا، ولا نستطيع أن نتحدث عن حياته الخاصة، وهذا لم يحدث ولن يحدث".

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلًا: "أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا، وأحترم جميع الآراء، لكن لا أحترم صناعة التوجه لأنها أمر مصطنع، والغرض الأساسي من حديثي كان بسيطًا، وهو تهدئة الأجواء، ولا أكثر".

الإعلامي مدحت شلبي مدحت شلبي محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي

