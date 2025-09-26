المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن إيقاف قناة MBC لبرنامج مدحت شلبي مساء الأنوار

وكتب محمد عثمان :" قنواتmbc توقف برنامج مدحت شلبى وتحيله للتحقيق

بعد شكوى النادى الأهلى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وبلاغ الكابتن محمود الخطيب للنائب العام يتهم المذكور بنشر أخبار كاذبه ومخالفه الاكواد الاعلاميه ".

وأعلن النادي الأهلي، أمس الخميس، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية تصريحات اعتبرها النادي "منافية للحقيقة" بحق محمود الخطيب، رئيس النادي.





وقالت إدارة الأهلي في بيان إنها كلّفت المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد مدحت شلبي، وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، إضافة إلى شكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف البيان أن الخطوة تأتي ردًا على ما ورد في برنامج شلبي حيث تناول رئيس الأهلي محمود الخطيب بتصريحات وصفتها الإدارة بأنها "غير صحيحة ومسيئة".



وأكد الأهلي أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه ورموزه، مشددًا على أن اللجوء للقضاء والجهات المختصة يأتي في إطار حرصه على مواجهة أي تجاوزات إعلامية قد تمس النادي أو قياداته.