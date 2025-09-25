الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن/ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد الأستاذ/ مدحت شلبي، مقدم برنامج «مساء الأنوار» المذاع عبر قناة MBC مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستند الكابتن/ محمود الخطيب، في شكواه على نصوص المواد ٤ و١٦ و١٩ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.