فن وثقافة

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صباحية.. شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عده صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة هيدي كرم 

وظهرت هيدي كرم في الصور بإطلالة كاجول صباحية، بدون ميكب أبرزت فيها رشاقتها وجمالها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.

وقالت هيدي في تصريحاتها لبرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدرواي على قناة «النهار»:"الجمال منحني أولوية في بداياتي، لكنه لا يكفي وحده؛ فالموهبة والقبول هما الأساس، لأن الانبهار بالمظهر وحده يزول مع الوقت."

وأوضحت أن برنامجها «نفسنة» كان محطة مهمة في مسيرتها الفنية، مضيفة:

“أتمنى تقديم برنامج نفسنة مرة أخرى، فهو تجربة تعلمت منها الكثير.”

كما كشفت هيدي عن مواجهة ضائقة مالية صعبة في حياتها، قائلة:

“مررت بضائقة كبيرة وبعت سيارتي، لكن الله وقف بجانبي، وكلما تذكرت تلك الفترة أحمد الله على تجاوزها. ومن بعدها أصبحت نظرتي للمال أكثر حكمة؛ فالمال يصنع السعادة لكن لا يجوز أن نكون عبيدًا له.”

هيدي كرم الفنانة هيدي كرم

