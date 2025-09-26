إيهاب الكومي يرد على مدحت شلبي بعد تشكيكه في الخطيب: جرح الكلمة غائر

استنكر الإعلامي إيهاب الكومي، الهجوم الذي تعرض له الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤخرًا، عقب انتشار شائعات تتعلق بصحته ورفض منحه تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز حدود النقد المشروع.



وقال الكومي، خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الطعن في نوايا الأشخاص، وخاصة من يحظون باحترام جماهيري كبير مثل الخطيب، يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، مضيفًا: "الطعنة تكون أشد عندما تأتي ممن يشكك في نواياك، وهو ما حدث مع رئيس الأهلي."

وأضاف أن الخطيب، بما قدمه للنادي الأهلي والكرة المصرية، لا يستحق مثل هذه المعاملة، خاصةً أن الحديث عن مرضه يجب أن يُقابل بالدعاء والدعم، لا بنشر الشائعات أو التقليل من معاناته الصحية.

ووجه الكومي كلمة لمدحت شلبي، قائلا :" صعب أوي تتهم إنسان بالباطل ويعز عليا أقول كدة لأحد أساتذة الإعلام ، والخطيب مش محتاج يتاجر بالمرض وجرح الكلمة غائر".

