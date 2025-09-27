يستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة فريقي ليفربول وكريستال بالاس في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 9 نقاط في المركز الخامس.