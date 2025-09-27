ليفربول والريال الأبرز.. مباريات اليوم السبت 27 - 9 - 2025 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت 27 - 9 - 2025 العديد من المباريات البارزة في مختلف المسابقات يأتي في مقدمتها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد vs مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1

ليدز يونايتد vs بورنموث – الخامسة مساء

تشيلسي vs برايتون – الخامسة مساء

كريستال بالاس vs ليفربول – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 3

مانشستر سيتي vs بيرنلي – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

نوتينجهام فورست vs سندرلاند – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1

توتنهام هوتسبير vs وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

الدوري الإسباني

خيتافى vs ليفانتى – الثالثة عصرا

أتلتيكو مدريد vs ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مايوركا vs ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء

فياريال vs أتليتك بيلباو – العاشرة مساء

الدوري الإيطالي

كومو vs كريمونيزي – الرابعة مساء

يوفنتوس vs أتالانتا – السابعة مساء

كاليارى vs إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الفرنسي

لوريان vs موناكو – السادسة مساء

تولوز vs نانت – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان vs أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1

الدوري الألماني

فولفسبورج vs لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

هايدينهايم vs أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

ماينز vs بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

سانت باولى vs باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ vs آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

الدوري السعودي

الرياض vs نيوم – السادسة والنصف مساء

النجمة vs الفيحاء – السادسة والنصف مساء

الفتح vs القادسية – التاسعة مساء