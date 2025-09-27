ليفربول والريال الأبرز.. مباريات اليوم السبت 27 - 9 - 2025 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت 27 - 9 - 2025 العديد من المباريات البارزة في مختلف المسابقات يأتي في مقدمتها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد vs مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1
ليدز يونايتد vs بورنموث – الخامسة مساء
تشيلسي vs برايتون – الخامسة مساء
كريستال بالاس vs ليفربول – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 3
مانشستر سيتي vs بيرنلي – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 2
نوتينجهام فورست vs سندرلاند – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1
توتنهام هوتسبير vs وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2
الدوري الإسباني
خيتافى vs ليفانتى – الثالثة عصرا
أتلتيكو مدريد vs ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1
مايوركا vs ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء
فياريال vs أتليتك بيلباو – العاشرة مساء
الدوري الإيطالي
كومو vs كريمونيزي – الرابعة مساء
يوفنتوس vs أتالانتا – السابعة مساء
كاليارى vs إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء
الدوري الفرنسي
لوريان vs موناكو – السادسة مساء
تولوز vs نانت – الثامنة مساء
باريس سان جيرمان vs أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1
الدوري الألماني
فولفسبورج vs لايبزيج – الرابعة والنصف مساء
هايدينهايم vs أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء
ماينز vs بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء
سانت باولى vs باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ vs آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء
الدوري السعودي
الرياض vs نيوم – السادسة والنصف مساء
النجمة vs الفيحاء – السادسة والنصف مساء
الفتح vs القادسية – التاسعة مساء