إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
رياضة

ليفربول والريال الأبرز.. مباريات اليوم السبت 27 - 9 - 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي

يقام اليوم السبت 27 - 9 - 2025 العديد من المباريات البارزة في مختلف المسابقات يأتي في مقدمتها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد vs مانشستر يونايتد – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1

ليدز يونايتد vs بورنموث – الخامسة مساء

تشيلسي vs برايتون – الخامسة مساء

كريستال بالاس vs ليفربول – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 3

مانشستر سيتي vs بيرنلي – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

نوتينجهام فورست vs سندرلاند – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1

توتنهام هوتسبير vs وولفرهامبتون – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

الدوري الإسباني

خيتافى vs ليفانتى – الثالثة عصرا

أتلتيكو مدريد vs ريال مدريد – الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مايوركا vs ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء

فياريال vs أتليتك بيلباو – العاشرة مساء

الدوري الإيطالي

كومو vs كريمونيزي – الرابعة مساء

يوفنتوس vs أتالانتا – السابعة مساء

كاليارى vs إنتر ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الفرنسي

لوريان vs موناكو – السادسة مساء

تولوز vs نانت – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان vs أوكسير – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 1

الدوري الألماني

فولفسبورج vs لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

هايدينهايم vs أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

ماينز vs بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

سانت باولى vs باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ vs آينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

الدوري السعودي

الرياض vs نيوم – السادسة والنصف مساء

النجمة vs الفيحاء – السادسة والنصف مساء

الفتح vs القادسية – التاسعة مساء

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد الدوري الاسباني الدوري الانجليزي

