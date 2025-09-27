فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي

فتحت إدارة الأهلي اليوم الباب لتقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 2025-2029.



ويستمر باب تلقى طلبات الترشيح حتى الجمعة المقبلة ولمدة سبعة أيام متتالية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.



وقال الأهلي:"تُقدم طلبات الترشح مدعمة بالمستندات باسم المدير التنفيذي، ترفق بها صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة طبقًا لشروط الترشح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي".



ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لأعضاء النادي العاملين المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستنعقد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى جدول الأعمال الآتي:-