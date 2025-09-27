سيد عبد الحفيظ : أحمد عبد القادر لاعب مميز والأهلي لازم يجهز بديل

تحدث سيد عبدالحفيظ نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في أحمد عبدالقادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا على أنه لاعب مميز ولكن لابد من تجهيز البديل تحسبًا لرحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "إم بي سي مصر 2": "أحمد عبدالقادر لعيب كورة على مستوى عالي جدًا وبيجيد اللعب في الجناحين يمين وشمال".

وأضاف: “أحمد عبدالقادر لعيب مختلف وعنده مهارة كبيرة وبيعدي واحد على واحد، والشيء ده بتحتاجه جدًا في حته اللعب بالمساحات الضيقة”.

وتابع: “بالطبع أحب إن عبدالقادر يجدد، ولكن لو اللعيب يبقى حابب ده، لإنه في النهاية هو حر ولازم يكون الأهلي مجهز بديل واتنين في حالة رحيله”